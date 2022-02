In der Holzwerkstatt sollen zwar hauptsächlich Kurse und Workshops stattfinden, doch in ferner Zukunft – so hofft man im Museum – sollen diese auch Künstler nutzen können. Wie Kunstvermittlerin Forster erzählt, geht mit dem Studio Leonardo ein langgehegter Traum des Museums in Erfüllung: "Neben unseren bisherigen Werkstätten Druck, Keramik und Malen und Zeichnen hatten wir immer die Vorstellung, dass man unbedingt was mit Holz machen müsste – und auch schon die Idee von einer Holzwerkstatt, also ein Konzept in der Schublade. Und das war natürlich ganz wunderbar für uns, als wir aufgefordert wurden, uns etwas auszudenken, also unsere Vermittlungsarbeit zu erweitern."