Lindenau-Museum Altenburg soll breit aufgestellt werden

Welch spannende Geschichten stecken hinter einzelnen Objekten? Und wie können diese Geschichten so erzählt werden, dass ein diverses Publikum etwas mit ihnen anfangen kann – sowohl diejenigen mit viel Hintergrundwissen, als auch diejenigen, die recht unbedarft das Museum betreten? Mit diesen Fragen haben sich Frommelt und sein Team beschäftigt, ihre Antwort lautet: immersive Rauminszenierungen.

Museumsdirektor Roland Krischke, Katharina Schumann und Christian Frommelt von Whitebox bei der Präsentation des neuen Ausstellungskonzepts des Altenburger Lindenau-Museums (v.l.n.r.). Bildrechte: Lindenau-Museum Altenburg/Enrico Scholz So sei eine Idee, künftig alle zwei Stunden das Licht im Antikensaal abzudunkeln. Einzelne Skulpturen würden illuminiert, und so hervorgehoben. Dazu könnte akustisch eine Geschichte zu den Objekten erzählt werden, so der studierte Architekt: "Wir wollen davon wegkommen, dass die Besucher nur auf einen Fleck starren. Sie sollen vielmehr stehen bleiben und die gesamte Atmosphäre, alle Exponate und den gesamten Raum auf sich einwirken lassen."

Agentur war bereits für Klassik Stiftung Weimar tätig

Nicht nur akustisch soll Wissen vermittelt werden, sondern auch visuell. So stellt sich Frommelt vor, dass via Aufprojektion gezeigt wird, dass bestimmte Skulpturen früher farbig waren. Fast nebenbei lerne man so, dass unser Bild von klassischen weißen antiken Skulpturen nicht ganz korrekt ist. Der Ausstellungsgestalter hat den Anspruch, den Museumsbesuch so zum Erlebnis werden zu lassen. Ein vollmundiges Versprechen, dessen Erfüllung Frommelts junger Agentur aber durchaus zugetraut werden darf.

So war Whitebox etwa für die grandiose Neukonzeption des Museums "Neues Weimar" zuständig, dessen Ausstellung mit einer stringenten, unterhaltsamen Erzählung punktet und auch gestalterisch äußerst gelungen ist. Roland Krischke, Direktor des Lindenau-Museums, verrät dann auch, dass Whitebox die Ausschreibung für die Neukonzeption haushoch für sich entschieden habe.

So könnte das Lindenau-Museum künftig von außen aussehen. Noch ist unklar, ob die Freitreppe tatsächlich abgerissen und durch ein gläsernes Untergeschoss ersetzt wird. Bildrechte: Pietsch/Lindenau Museum