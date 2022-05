Das Mauritianum ist aktiv dabei

Fast schon ein Wunder, denn zu DDR-Zeiten wurde hier intensive Karpfenmast betrieben, mit Pelletfütterung und Futterautomaten, das Ökosystem brach völlig zusammen. Dann übernahm der Naturschutzbund Deutschland das Gelände als Pächter, begann es mit viel großem Engagegement zu renaturieren.

Schon damals war Mike Jessat mit an Bord, als Landesvorsitzender des Nabu: "Der Nabu hat hier einiges geschafft. Das Problem ist aber, dass er ein rein ehrenamtlicher Verein ist. Er kann große EU-Artenschutzprojekte in Millionenhöhe einfach nicht stemmen, also mussten wir nach einer anderen Lösung suchen."

So kam das Museum Mauritianum dazu – es beantragte EU-Fördergelder, brachte die Wasserbüffel in die Haselbacher Teiche und untersuchte dann in einem Forschungsprojekt, welche Effekte die Tiere auf ihre Umwelt haben. Möglich war diese Art von Museumsarbeit, weil das Haus seit 15 Jahren nicht mehr vom Kreis, sondern von einem Verein getragen wird, der Naturforschenden Gesellschaft.

Ein Bleßhuhn mit Jungen auf seinem Nest Bildrechte: Wilfried Zimmermann

Die Artenschutz-Arbeit trägt Früchte

So ergebe sich immer ein Potpourri an Maßnahmen um jedes Artenschutzprojekt herum, umschreibt es der studierte Museologe Jessat, bestehend aus Öffentlichkeitsarbeit, Publikationstätigkeit, Forschungstätigkeit. Jedes Projekt werde zudem im Mauritianum in Sonderausstellungen abgebildet.

Das Museum betreut neben den Haselbacher Teichen noch weitere Projekte, etwa drei Natura-2000-Stationen. Auf dieser Schiene fährt es ziemlich erfolgreich, das Budget hat sich seit dem Trägerwechsel verzehnfacht, die Zahl der Mitarbeitenden ist gewachsen. Ganz wichtig ist außerdem für Mike Jessat, dass ihn die Arbeit seitdem sehr viel mehr erfüllt:

Wir haben uns früher im Museum immer als Sterbebegleiter bezeichnet: als jemand, der dokumentiert, dass wieder eine Art ausgestorben ist, wieder eine vom Aussterben bedroht ist. Da wollten wir einfach raus. Und das ist uns, denke ich, ganz gut gelungen. Mike Jessat, Direktor des Mauritianums Altenburg

Und so kommen immer wieder neue Projekte hinzu, das Mauritianum verändert die Landschaft. Für Jessat, der seine Berufslaufbahn einst im Tagebau begann, eine späte Genugtuung. Die Rolle des Sterbebegleiters will er nie wieder einnehmen.