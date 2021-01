Das Lindenau-Museum in Altenburg will in Zukunft in die Digitalisierung und Erforschung der eigenen Sammlung investieren. Das gab die Museumsleitung am Dienstag bei einer Pressekonferenz bekannt. Zuvor wurden dem Haus in Ostthüringen jährlich ungefähr 2 Millionen Euro aus dem Bundeshaushalt versprochen.

Wichtige Themenfelder

Direktor des Lindenau-Museums, Roland Krischke Bildrechte: dpa Das Museum wendet sich damit zwei aktuell besonders wichtigen Fragen zu, die allerdings als Richtlinien für die Fördergelder vorgeben waren, wie Direktor Roland Krischke im Gespräch mit MDR KULTUR erklärte. So sollen die Bestände in den nächsten Jahren umfassend digitalisiert werden. "Das heißt nicht, dass wir Scans machen, die keiner sieht. Es damit verbunden sein, dass wir unsere Online-Präsenz stärken, dass wir in die internationale Forschung gehen wollen, damit insbesondere unsere italienischen Tafelgemälde, die größte Sammlung nördlich der Alpen, sichtbarer wird", erklärt Krischke den Anspruch.

Außerdem soll die Provenienz der eigenen Sammlung weiter erforscht werden: In Altenburg wird laut Krischke derzeit bereits untersucht, welche Werke während des Nationalsozialismus beispielsweise von jüdischen Familien geraubt wurde. In Zukunft soll nun auch erforscht werden, welche Objekte aus ehemaligen Kolonien stammen und welche Exponate in DDR-Zeiten unrechtmäßig in die Sammlung kamen. Blick in die Ausstellungsräume des Lindenau-Museums Bildrechte: IMAGO

Zuerst will sich das Lindenau-Museum jedoch auf Vermittlungsarbeit vor Ort konzentrieren: "Kultureller Vermittlung ist vielleicht das Attraktivste nach außen hin. Da wollen wir auch in dem Bereich Soziokulturen einsteigen und auch mehr Zeitgemäßes machen", erklärt Krischke. Erste Werkzeuge für eine Holzwerkstatt wurden bereits 2020 beantragt und sollen jungen Besucherinnen und Besuchern einen direkten Kontakt zur Kunst ermöglichen. Außerdem soll auch ein Medienlabor eingerichtet werden.

Weitreichende Auswirkungen

"Mit den zusätzlichen 2 Millionen können wir erstmals in der Geschichte des Museums unsere Arbeit in einer Weise und einem Umfang erledigen, die den international bekannten Sammlungen angemessen ist", erklärte das Museum in einer Mitteilung. Dass das Lindenau Museum von der Förderung durch den Bund profitiert liegt auch am Blaubuch, in dem Paul Raabe wichtige Kultureinrichtung in der ehemaligen DDR erfasste. Auf den Vorwurf, dass so Gelder immer an die gleichen großen Einrichtungen gehen, entgegnet Krischke bei MDR KULTUR, dass Altenburg sonst mit wenig Mitteln arbeite: "Wir haben seit Jahrzehnten ein eher betrüblichen Mitarbeiterstand und können den mit der neuen Förderung so vergrößern, dass wir anständig arbeiten können." Darin sieht Krischke auch eine Chance für die Region, in der dadurch neue Arbeitsplätze und Infrastruktur entstehen könnte. Gipsabguss der antiken Figurengruppe des "Laokoon" nach dem griechischen Original Bildrechte: dpa