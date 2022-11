Kuratorin Gabriele Heinicke sagte, dafür habe man vielerlei aus den eigenen Beständen zusammengetragen, vor allen Dingen Spielzeugautos, Fröbel-Fahrzeuge, aber auch Eisenbahnwaggons und Straßenbahnwaggons in kleinerer Form. Auch Brettspiele, in denen Autos eine Rolle spiele, finden in der neuen Sonderausstellung ihren Platz, so wie ein großer Märklin-Baukasten aus den 1930er Jahren. Im Vorfeld sei auch schon fleißig zusammengeschraubt worden, so Heinicke. Das Ergebnis – ein fertig gebauter Omnibus und ein Kran – lässt sich nun in der Ausstellung bestaunen.