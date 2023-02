Bildrechte: Katharina Häckl

Ein schmiedeeiserner, geschwärzter Rauchtisch beherrscht das kleine Kabinett im Prignitzmuseum. Jahrzehntelang stand der runde einmalige Tisch in einer Havelberger Kneipe, in "Kokes Eck". Kokes Erben schenkten ihn dem Museum. Seine Platte: die Scheibe des Schützenkönigs, beklebt mit damals wertlosen Millionen-Mark-Scheinen. Die Mitte, in Höhe des so genannten Königsschusses, ziert der unauffälligste, aber wertvollste Schein: eine Rentenmark. Im November 1923 nämlich schritt der Staat ein und tauschte je eine Billion Mark in je eine Rentenmark um. So wurde der Inflation langsam der Garaus gemacht in Deutschland.