Eine der Skulpturen im Bürgermeisterhof. Etliche Künstler haben sich zum diesjährigen Festival mit Utopien beschäftigt. Bildrechte: MDR/Katharina Häckl

Eröffnet wird das Festival am 9. September, 19 Uhr in Salzwedel, der Kreisstadt der westlichen Altmark. Zentraler Ort ist der Bürgermeisterhof, ein Fachwerkensemble mitten in der Altstadt mit märchenhafter Attitüde. In den verschachtelten Räumen einer früheren Kittelschürzen-PGH stehen Skulpturen, ungewöhnliche handgearbeitete Möbel, hängen Bilder und Collagen an den Wänden. Ihre Utopien von einer lebenswerteren Salzwedeler Innenstadt haben Künstler mit Pergamentpapier auf Fotografien übertragen.