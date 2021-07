Auf etwa fünf Reisen hat Mühe Merkel offiziell begleitet, in Deutschland, den USA, aber auch bis nach Indien. Und immer wieder ist ihm die Inszenierung der Realität aufgefallen, die zur Schau gestellten Bilder der Macht. Der Künstler sagt dazu: "Ich habe das gezeigt, was mich interessiert hat, oder ich habe das gezeigt, was mich an Fotografie interessiert und fasziniert. Dieses Spiel mit der Glaubhaftigkeit." Das hätte man mit jedem x-beliebigen medien-öffentlichen Menschen machen können, sagt Mühe, doch es ist aus seiner Sicht wichtig, dass man die Bilder mit einer Person machen, die streitbar und bekannt genug ist. Denn erst dann können sich alle "darüber aufregen oder dran verzweifeln oder sich dran erfreuen".

Andreas Mühe: Unterm Baum, 2008 Bildrechte: VG Bild-Kunst, Bonn 2021

Mühes Bilder erschienen im Stern, im Spiegel, in der Zeit. Es sind immer wieder Momentaufnahmen. Die Zeit in ihrer Ambivalenz zwischen Gegenwart und Vergangenheit beschäftigt ihn: "In dem Moment, wo ich ein Bild mache, ist es ja schon Vergangenheit. Und das Medium an sich versucht, Zeit festzuhalten, also die Zeiten sind sehr merkwürdig und ich finde, viel zu aggressiv."



Die in der Kunsthalle im Lipsiusbau Dresdengezeigten Aufnahmen hingegen strahlen eine ikonografische Ruhe aus. Mühe zeigt Merkel mal im politischen Zeremoniell, mal in der Hektik des eng terminierten Alltags – und dann ganz überraschend im Bonner Swimmingpool, auf dem einstigen Bett von Helmut Kohl. Versonnen sitzt sie im Gegenlicht, berührt die Wände, putzt die Fenster – es ist ein Merkel-ähnliches Double, das immer nur von hinten zu sehen ist.