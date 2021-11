Dessau: Anhaltische Galerie bekommt Tischbein-Gemälde zurück

Es kommt nach Dessau zurück, weil es auch in Dessau entstanden ist. Es zeigt ein genuin Dessauer Thema: die Darstellung einer Prinzessin aus dem Anhaltischen Fürstenhaus vor einem Weihnachtsbaum, also wirklich Weihnachten 1796 im Dessauer Schloss.

Warum passt dieses Gemälde so gut in Ihre Sammlung?

Die Anhaltische Gemäldegalerie hat eine ganz spezielle Beziehung zu Johann Friedrich August Tischbein, weil wir schon seit Beginn unserer Sammlung einen größeren Bestand von Werken dieses Malers haben. Er war eine Zeit lang Hofmaler in Dessau, ist vom Fürsten Franz nach Dessau geholt worden und hat hier einige seiner wichtigsten Werke erschaffen. Die Anhaltische Gemäldegalerie besitzt neben Museen in Kassel und Leipzig den größten Bestand überhaupt an Werken dieses Malers. Deshalb sind wir froh, diesen schon sehr ansehnlichen Bestand so prominent auch erweitern konnten und so den Besuchern und Dessauern einen kleinen Einblick in die Vergangenheit geben können.