Apoldaer Ausstellung zeigt starke Kontraste und neue Farbigkeit

Überhaupt: Die Kontraste und Farbigkeit, die Freude an wallenden Gewändern und üppigen Ornamenten, klaren Gesichtern, kühl und stolz, aber auch sinnlich oder verschmitzt. Die Künstler aus dem meist 18. und 19. Jahrhundert halten – in Holz geschnitten und sorgsam gedruckt – die Magie ihrer Umwelt und vieler Lebensaugenblicke fest. "Im japanischen Holzschnitt ist es oftmals so, dass man den Ort gar nicht zuordnen kann", erklärt Flesche. Weil es den Künstlern schlicht egal war, während man in anderen Kulturen oftmals den Hintergrund betonte, in ein Bild einbezog und in Perspektive setzte.

So hat Uoya Hokkei Kabuki-Schauspieler um 1830 im Holzschnitt verewigt. Aktuell zu sehen im Kunsthaus Apolda. Bildrechte: Kunsthaus Apolda Avantgarde / Scharf Collection

Künstler wie Toulouse-Lautrec und Monet als eifrige Sammler japanischer Kunst

Bilder anders zu betrachten, dass muss auch den Sammler Otto Gerstenberg (1848-1935) gereizt haben. Finanziell war er als Versicherungsunternehmer zu Wohlstand gekommen, es gelang es ihm, ein besonders künstlerisches Gespür zu entwickeln. Er kaufte damals das, was keiner so recht haben wollte. "Durch den deutsch-französischen Krieg war die Anspannung immer noch sehr groß", erklärt dazu die Kuratorin Flesche. Keiner habe französische Kunst kaufen wollen. "Er hat es dennoch getan, aber er hat eben nicht nur die Impressionisten gesammelt, sondern auch japanische Holzschnitte."

Utagawa Kunisada (Toyokuni III): 100 Schönheiten und berühmte Stätten in Edo, 1858. So heißt dieser Holzschnitt aus der Sammlung der Scharf Collection, die jetzt in Apolda zu sehen ist. Bildrechte: Kunsthaus Apolda Avantgarde / Scharf Collection

Zugleich entdeckten viele Impressionisten diese Kunst als Quelle der Inspiration und begannen, sie zu sammeln. "Degas hatte eine große Sammlung an japanischen Holzschnitten. Monet besaß über 200 japanische Blätter, auch Toulouse-Lautrec und Léger – das Who is Who der damaligen Künstlerschaft, aber auch Kritiker und Schriftsteller. Alle kauften japanische Holzschnitte, weil diese ganz neue Sehweise faszinierte."

Marktszenen, Landschaften, Bildnisse von Schauspielern, Theaterszenen, Menschen im Alltag, inmitten einer flüchtigen Situation: Utagawa Hiroshige, Uoya Hokkei, Katsushika Hokusai, Kitagawa Utamaro stehen den Bildern von Cézanne, Degas, Matisse und Toulouse-Lautrec gegenüber. Eine Ausstellung, die nach Themen Landschaften, Brücken, der Heilige Berg Fuji, das Motiv der Großstadt, Theaterszenen, Sumo-Ringer gegliedert ist. Ein japanischer Holzschnitt von Utagawa Hiroshige (1797-1858), Abendregen an der Großen Brücke. Das Motiv findet sich in ähnlicher Ausführung in einem Werk von Vincent van Gogh. Bildrechte: Kunsthaus Apolda Avantgarde / Scharf Collection

Japonismus: Kunsthaus Apolda zeigt kulturellen Transfer

Wer an Edgar Degas zarte Balletttänzerinnen denkt, wird unweigerlich Parallelen finden, erklärt die Kuratorin weiter: "Er hatte sich anregen lassen von seinem japanischen Vorbild Utamaro."

Die Holzschnitte vom 17. bis Mitte des 19.Jahrhunderts haben eine fantastische Farbigkeit, eine Brillanz, die man durch Farben aus der Natur und Tusche erzielte. Steine, Rinden, Pflanzenmaterial waren die Ausgangsstoffe. Für das gute Farbergebnis war übrigens damals immer eine Druckerei zuständig, nicht der Künstler. Gefertigt wurde jedes Blatt mit Hilfe mehrerer Druckstöcke, die akkurat passen mussten. "Diese Holzschnitte haben eine ganz besondere Kraft", sagt Susanne Flesche begeistert.

Auch der französische Maler Édouard Vuillard ließ sich inspirieren zu: "Querfeldein", um 1897/98, aus: Album "Paysages et intérieurs" Bildrechte: Kunsthaus Apolda Avantgarde / Scharf Collection

Und so stellt sie französische Plakatkunst den alten Holzschnitten gegenüber, zeigt zarteste Landschaften im Vergleich, lässt uns Parallelen erkennen in Ornamenten und Farbwahl und in den immer wieder flüchtig eingefangenen Szenen des Lebens: "Für mich ist es eine wunderschöne Thematik, weil ich es faszinierend finde, wie der japanische Holzschnitt den Impressionismus beeinflusst hat - aber eben nicht nur den Impressionismus, sondern die ganze europäische Kunstgeschichte und ich glaube, das hat in der Allgemeinheit noch gar kein Bewusstsein gefunden."

Angaben zur Ausstellung und zum Begleitprogramm CÉZANNE, DEGAS, MATISSE

HOKUSAI, HIROSHIGE, UTAMARO

Der Einfluss des japanischen Holzschnittes auf die französische Avantgarde

Meisterwerke aus der Scharf Collection

25. September bis 18. Dezember 2022



Kunstverein Apolda Avantgarde

Bahnhofstraße 42

99510 Apolda



Eintritt

Erwachsene 7 Euro, ermäßigt 6 Euro,

Familienkarte 12 Euro

Schulklassen: Eintritt frei



Begleitprogramm:

Donnerstag | 29.09.2022 | 19 Uhr

Vortrag: Japan und der Westen

Dr. Ulrike Wollenhaupt-Schmidt, Kunsthistorikerin



Donnerstag | 03.11.2022 | 18 Uhr

Japanische Teezeremonie



Donnerstag | 17.11.2022 | 19 Uhr

Konzert Trio Mitsune aus Berlin



Donnerstag | 08.12.2022 | 19 Uhr

Vortrag: Paris im Japanfieber: Der japanische Farbholzschnitt

und die französischen Künstler der Moderne



Zur Ausstellung ist ein Katalog erschienen.