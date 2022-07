Die besondere Beziehung zwischen Kunst und Natur, die für die Werke der "Brücke"-Künstler charakterisch war, blieb für Heckel auch weiterhin maßgebend. Darüber hinaus inspirierten ihn nach dem Ersten Weltkrieg Reisen in die Provence, in den Südwesten Frankreichs, in die Pyrenäen und in die Gegend um Bordeaux zu Landschaftsaquarellen, die alsbald zu seinem bevorzugten Motiv wurden.

Nach dem Ersten Weltkrieg widmete sich Erich Heckel bevorzugt Landschaftsaquarellen. Bildrechte: Erich Heckel Nachlass, Hemmenhofen/Foto: Matthias Eckert