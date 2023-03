Nun also Rembrandt – einer der bedeutendsten und bekanntesten niederländischen Künstler des Barock. "Es werden Meisterwerke zu sehen sein. Radierungen, so fein, wie sie vor Rembrandt keiner geschaffen hat", verspricht Giese. Unter den mehr als 75 Bildern seien viele bekannte Werke. Zu sehen sein werden unter anderem Selbstporträts, Landschaften, Akte und biblische Szenen. "Diese Themenvielfalt wird die Leute begeistern. Und erst recht die Technik. Dieses Spiel mit dem Hell-Dunkel in seinen Radierungen und die Effekte zu seiner Zeit! Das wird keine Ausstellung, die man im Vorbeigehen betrachten kann. Vieles muss man zweimal sehen."

75 Radierung von Rembrandt werden im Januar 2024 in Apolda zu sehen sein. Bildrechte: Akademie der Bildenden Künste Wien

2006 wurde die Ausstellung "Rembrandt – Meisterwerke der Radierkunst" schon einmal im österreichischen Klagenfurt gezeigt. In Deutschland war sie in dieser Form noch nie zu sehen. Hans-Jürgen Giese nennt sie einen "Ritterschlag" für Apolda. Vor allem fühlt er sich geadelt, weil der Leihgeber auf ihn zukam. "Die PONTE Wien hat von unserer Dürer-Ausstellung erfahren und ist so auf uns aufmerksam geworden. So haben wir zueinander gefunden." Ein Großteil der Werke stammt aus der Akademie der bildenden Künste in Wien.



Ein Glücksfall für den Kunstverein, der sich Rembrandt Einiges kosten lässt. Doch der Geschäftsführer ist zuversichtlich, dass die Besucherinnen und Besucher strömen werden und sich das Engagement auszahlen wird. Was ihn so sicher macht, sind 30 Jahre Erfahrung.