Carl Krayl Carl Krayl wurde am 17. April 1890 in der Nähe von Stuttgart geboren, wo er auch zum Architekten ausgebildet wurde. Er war danach in Freiberg und Nürnberg angestellt, bevor der Erste Weltkrieg sein Schaffen unterbrach. Ab 1919 wurde er als Mitglied der "Gläsernen Kette" bekannt in der unter anderem Bruno Taut und Walter Gropius über sozialen Wohnungsbau debattierten. Als Taut schließlich in Magdeburg zum Stadtbaurat ernannt wurde, holte er auch Krayl in die Stadt, wo Krayl noch bis zur Machtergreifung der Nationalsozialisten tätig war.