Neo Rauch präsentiert in der Grafikstiftung in Aschersleben in einer umfassenden Schau sein Gesamtwerk an Druckgrafiken. Die ältesten Werke reichen bis ins Jahr 1988 zurück und sind noch an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig entstanden, die drei jüngsten Arbeiten in diesem Jahr. Insgesamt 150 Lithografien, Radierungen und Siebdrucke werden ausgestellt.