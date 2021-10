Das funktioniert in der Ausstellung "Ausgetrickst" vor allem dann, wenn man sich selbst in die Täuschung begeben kann. Zum Beispiel in einem auf allen Achsen schiefen Raum, der den Gleichgewichtssinn austrickst.

Normalerweise befinde man sich in einem geraden Raum, aber im schiefen Raum, habe man das Gefühl, dass einem der Boden unter den Füßen weggerissen wird. Das liegt daran, dass der Raum um 15 Grad in der Breite und um vier Grad in der Länge geneigt ist. Schwerkraft und Sehvermögen tricksen das Gehirn dann aus. "Das erlebt man halt auf Augustusburg und das ist das, was die Leute fasziniert. In dem Moment wird das Denken ausgeschaltet und der Körper, der entscheidet für einen", erläutert Meyn.