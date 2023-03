Ausstellung Von New York bis Shanghai: Kunsthalle Erfurt zeigt Großstadtfotografien von Gudrun Kemsa

Bildrechte: Hagen Wolf

In heutigen Megacities sind die Lebensbedingungen alles andere als gut, dennoch ziehen solche Städte jedes Jahr Millionen Menschen an. Gudrun Kemsa, Jahrgang 1961, Absolventin der Kunstakademie Düsseldorf und Fotografieprofessorin an der Hochschule Niederrhein, nähert sich in ihren sorgfältig komponierten Bildern dem Mythos Metropole. In der Kunsthalle Erfurt beginnt am Sonntag eine Ausstellung mit Werken von Gudrun Kemsa, darunter Fotografien und Videoinstallationen.