Magdeburg "NOT FOR SALE" – eine Ausstellung nur für die Künstler

"NOT FOR SALE" liest man in großen Lettern am Forum Gestaltung in Magdeburg. Nicht in roten Buchstaben, wie man sie aus dem Schlussverkauf kennt, sondern in schwarzen. So unterstreichen sie die Idee zur Ausstellung als eine Reaktion auf die Werbebotschaften nach dem ersten Corona-Lockdown, erzählt Kunstwissenschaftler Norbert Eisold und führt fort: "Überall stand 'Sale' und alle Welt redete über Geld und was man jetzt alles machen könnte. Und da fand ich es eigentlich angemessen, mal an das zu erinnern, weswegen Kunst oder Kultur überhaupt gemacht wird, nämlich eigentlich nicht, um Geld zu verdienen, das ist nicht das Primäre oder der eigentliche Antrieb. Sondern das, was Kunst in uns anrichtet. Oder wie wir mit ihr kommunizieren. Oder von ihr bestimmt werden."

Künstler wählen Ausstellungsobjekte selbst

Blick in die Ausstellung "Not for Sale" - rechts eine Skulptur von Cathleen Meier Bildrechte: Jens Wolf So versteht sich Eisold bei dieser Schau auch nicht als Kurator. Er wollte keiner herkömmlichen thematischen Ausstellungskonzeption folgen. Sondern die Künstler selbst und einige Kunstwissenschaftler waren eingeladen, Werke einzubringen – als subjektive Auswahl zum Thema "NOT FOR SALE". Eisold beschreibt: "Die Künstler haben ganz verschieden darauf reagiert. Ein Teil hat Arbeiten ausgesucht, die sonst schwer in Ausstellungen unterzubringen sind, weil sie so sperrig oder so spröde und widerspenstig sind, dass sie tatsächlich schwer ausstellbar sind und sich dem Publikum entziehen. Und es gibt Arbeiten von Künstlern, die sie – weil sie für sie selber von so großer Bedeutung sind, dass sie sie nie, es sei denn in höchster Not – aus der Hand geben würden."

Auch Kunstwissenschaftlerin Renate Luckner-Bien hat mitausgesucht – sie sieht in der Idee sogar ein geniales Novum auch weil mal die Unverfügbarkeit von Kunst thematisiert wird:

'Not For Sale' – das zielt ja darauf ab, auf die Nichtverfügbarkeit von Kunst. Dass Kunst zwar ein Wert, aber eigentlich keinen Preis hat. Wir wissen, dass der Kunstmarkt anders darauf reagiert. Aber aus Sicht der Künstler ist das so. Renate Luckner-Bien, Kunstwissenschaftlerin

Gegen das Klischee

Blick in die Ausstellung "Not for Sale": New York-Fotos von Monika Baumgartl Bildrechte: Jens Wolf Das kann die Malerin Heide Katrein Schmiedel nur bestätigen. Sie hat zwei Porträts ausgesucht, eine dicke und eine ältere Frau. Beide passen nicht in unser Klischeebild einer attraktiven, jungen Gesellschaft – das schien ihr passend. Schmiedel erläutert: "Ich gehe nicht gerne mit diesem Begriff 'Künstler' um – aber wir, die wir versuchen, schöpferisch tätig und wahrhaftig aus uns heraus tätig zu sein, leben in dieser Zeit. Und wir sind genauso Zeitzeichen, wie all die anderen. Bloß, wir bemühen uns um eine Innerlichkeit und um eine Ehrlichkeit, die vielfach eben nicht gewünscht wird. Es ist umso wichtiger, dass das immer wieder eingefordert wird."'



Gedanken, die sich auch in den Werken spiegeln, die geprägt sind von vielfältigen Sujets und Arbeitsweisen. Neben Malerei gibt es auch Fotografie, Grafik oder konzeptuelle Arbeiten – letztlich ein überraschendes Sammelsurium, das aber eine unvorhersehbare Wirkmacht entwickelt. Und genau das hatten die Macher gehofft

Es ist eben keine Ausstellung, die mit Namen protzt, wie man es vielfach findet. Sondern es zeigt sich, dass eine Ausstellung eigentlich dadurch entsteht, dass Werke miteinander zu kommunizieren beginnen. Und das Publikum oder man selbst irgendwo dazwischen steht und plötzlich das Gefühl hat, der Raum ist voller Stimmen. Norbert Eisold, Kurator

Hier spürt man: Kunst ist sich selbst genug – braucht aber dennoch das Publikum. So erhält das Postulat der Unverfügbarkeit im Lockdown leider eine erweiterte Dimension. Dieses Gedankenspiel über die Unverfügbarkeit von Kunst im Doppelten Wortsinn ist eigentlich überfällig. Und so inspiriert die Schau dazu – gesehen oder ungesehen – unser Verhältnis zur Kunst einmal mehr zu hinterfragen.