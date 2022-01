Kai Schiemenz, Crystal Chamber, 2013, Glas, 22 x 21 x 34 cm, Auflage von 3, Privatsammlung Bildrechte: courtesy Galerie/ART Leipzig/Uwe Walter

Die Kunstwerke von Kai Schiemenz in der der Sonderschau "Gläserne Steine" vermitteln häufig den Eindruck, sie wären natürlich, durch Kristallbildung und geologische Transformationsprozesse entstanden. Um diesen Bezug zu vertiefen, präsentiert der in Erfurt geborene und mittlerweile in Berlin lebende Künstler seine Arbeiten in Kombination mit Gesteinen und Mineralien aus öffentlichen und privaten Sammlungen, darunter Stücke aus der Sammlung Johann Wolfgang von Goethes und seines eigenen Vaters.



Faszinierend an Schiemenz' Kunstwerken ist die intensive, teils polychrome Farbigkeit. Seine Glasskulpturen spielen mit dem Licht, sind transparent und opak zugleich und scheinen mitunter auf rätselhafte Weise von innen heraus zu leuchten. Entstanden sind Schiemenz' ausgestellten zehn Glasskulpturen und drei Wandarbeiten zwischen 2013 und 2019. Er ließ sich dabei von Steinbrüchen inspirieren, erschuf Abformungen, die dann in einer tschechischen Manufaktur in Glas übertragen wurden.