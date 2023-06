Und noch etwas ist besonders an diesem Aufenthaltsstipendium in Bad Düben: Anders als üblich, muss am Ende der vier Wochen kein fertiges Kunstwerk entstanden sein. Das nähme viel Druck raus, meint Lebas. Sie empfindet die Zeit, fern ihres Alltags in London, als äußerst kostbar.

Die Kunst ist das eine. Doch darüber hinaus tut die Natur auch einfach gut, wie beide begeistert erzählen. Lebas hat schon ein paar der örtlichen Badeseen durchprobiert. Und Perovic fährt mit dem Rad jeden Tag ein Stück an der Mulde entlang und schwärmt "Ich habe ein kleines Notizbuch und ich notiere mir jeden Tag, was ich sehe, welche Tiere […] Von kleinen Füchslein, zu Fasanen und so. Also es ist echt wunderschön." Die ausgestopften Füchse und Fasanen in der Waldschänke schauen ihr dabei aus ihren gläsernen Augen etwas melancholisch über die Schulter.