Einen Tag später beginnt in der Kunstwandelhalle Bad Elster die zweite Papierkunst-Ausstellung "Natur Paper Art". Gezeigt werden Werke von Philine Görnandt aus Jena, darunter skulpturale Objekte, Reliefs und Leuchtkörper. Das Papier dafür schöpft die Künstlerin selbst und bearbeitet es fast ausschließlich mit ihren Händen. Wie die Veranstalter schreiben, entstehen so aus vielen Schichten Objekte in oft weichen und organischen Formen. Beide Künstlerinnen bieten im Rahmen des Kunstfestes auch Workshops an, bei denen untern anderem Objekte aus Alltagspapier hergestellt werden.