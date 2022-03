Die Stiftung Fürst-Pückler-Park Bad Muskau hat 74 Aquarelle des preußischen Hofmalers Carl Graeb erworben. Wie die Kulturstiftung der Länder am Mittwoch in Berlin mitteilte, handelt es sich dabei um historische Ansichten aus dem 19. Jahrhundert, die Schloss und Park sowie dessen damalige Herrschaft zeigen. Mit Hilfe des Bundes, der Länder und Sponsoren förderte die Kulturstiftung den Ankauf nach eigenen Angaben mit 100.000 Euro.

Die Aquarelle entstanden in den Jahren 1855 bis 1859, einer Zeit, in der der Berliner Maler Carl Georg Anton Graeb (1816-1884) als der bevorzugte Architektur- und Vedutenmaler des preußischen Hofes galt. Den 74 Bilder umfassenden Zyklus schuf er im Auftrag von Friedrich von Oranien-Nassau (1797-1881), Prinz der Niederlande und Standesherr in Muskau. Nach dessen Tod erbte Tochter Sophie das Konvolut. Nach einer letzten Ausstellung im Jahr 1870 in Berlin galten die Werke als verschollen. Erst im Zuge einer Muskauer Ausstellung im Jahr 2018 konnte ihr Verbleib ermittelt und eine Auswahl präsentiert werden. 2020 wurde die gesamte Serie am Ort ihrer Entstehung im Neuen Schloss Bad Muskau ausgestellt.