MDR KULTUR-Kunstredakteur Andreas Höll Bildrechte: MDR/Hendrik Kirchhof

Andreas Höll, MDR KULTUR-Kunstredakteur: Barbara Steiner ist alles andere als eine Unbekannte in Mitteldeutschland. Sie hat von 2001 bis 2011 die Leipziger Galerie für Zeitgenössische Kunst geleitet, als Nachfolgerin des legendären Gründungsdirektors Klaus Werner. Und sie hat in dieser Zeit das Ausstellungshaus auf ganz eigene Weise fürs Zeitgenössische geprägt.



Im Anschluss hatte sie eine Vertretungsprofessur, und zwar einen Steinwurf weit entfernt von der Galerie nämlich an der renommierten Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig. Sie konzentrierte sich da auf die Ausbildung angehender Museumsmacher- und Kuratorinnen.



Außerdem hat sie gelehrt in Linz, Kopenhagen und Wien. 2016 wurde die gebürtige Österreicherin dann Direktorin des Kunsthauses Graz. Jetzt kehrt sie also zurück nach Mitteldeutschland.