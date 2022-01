Das künstlerische Schaffen Ernst Barlachs (1870-1938) und Käthe Kollwitz' (1867-1945) eint, dass sich beide mit ihrer Kunst gegen eine vom Materialismus geprägte Wirklichkeit stemmten. In der für sie typischen realistischen Bildsprache stellte die Malerin, Grafikerin und Bildhauerin Käthe Kollwitz ihre Werke in den Dienst der gesellschaftlichen Verantwortung. So lenkte sie das Auge des Betrachters beispielsweise auf Menschen, die in ärmsten Verhältnissen um ihre Existenz rungen.