Holger Saupe, Leiter der Kunstsammlung Gera, ist glücklich, die "Stehende Bäuerin" von Ernst Barlach, aus dem Jahr 1921, in der neuen Schau in Geras Orangerie präsentieren zu können. Die rund einen Meter hohe Holzskulptur "Stehende Bäuerin" gilt als eines der herausragenden Exponate von rund 130, die die Schau "Ernst Barlach - Spiegel des Lebens" zeigt.

Barlach Ausstellung in der Kunstsammlung / Orangerie Gera Bildrechte: Stadtverwaltung Gera

"Man sieht, sie sind ja richtig repräsentative, große Figuren, die Barlach bildhauerisch bearbeitet hat und die sein Grundthema zeigen", schwärmt Saupe. "So eine Bäuerin, gestützt, in der, schon vom Anblick her, eine ungeheurere Dynamik zu sehen ist, die aber, auf der anderen Seite, durch ihre Innerlichkeit auch wieder so eine Gegenbewegung erhält. Dass man sagt: innen und außen. Und das kommt zusammen und das ist Barlachs skulpturales Geheimnis."



Die Kuratorin der Ausstellung, Claudia Schönjahn, verweist an anderer Stelle auf eine von Barlachs eindrücklichen Kohlezeichnungen, die eine Impression aus seiner prägenden Russlandreise vorstellt und die als Vorarbeit zur Skulptur begriffen werden kann: "Das 'Steppenweib', die Kohlezeichnung von 1915, ist im Prinzip auch die Vorlage für unsere 'Stehende Bäuerin', wie sie einem so entgegentritt, breitbeinig."