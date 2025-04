Auch wenn die Ausstellung in Eisleben nur einen einzigen Raum umfasst, braucht man Zeit für die Zeitreise, um all die versteckten digitalen und realen Spielelemente auszuprobieren. Die Besucherinnen und Besucher bewegen sich durch die Kulissen einer im Mangastil gezeichneten mittelalterlichen Stadt, können auf dem Marktplatz Eier kaufen, im Gasthaus einem Gespräch lauschen oder eine Kirche evangelisch gestalten. Am Ende zeigt einem der Blick in den "magischen Spiegel", ob man eher als Bauer oder Adliger agierte, erzählt wird auch, wie die historischen Personen tatsächlich handelten.

Der zweite Teil der Ausstellung in Mansfeld, im Elternhaus Martin Luthers, konzentriert sich auf die Lebenswelt vor 500 Jahren, die im Umbruch war: Mit Luther stellte sich nicht nur die Frage, was der wahre Glaube ist. Das Klima änderte sich, die kleine Eiszeit begann, die Ernten wurden schlechter. Die Türken drängten nach Europa, die Kriegsgefahr wuchs. So ist zu erleben, wie mühsam die Bürgerin Elsa Knauth ihre Familie durchbringt. Knauth steht für die in den Quellen kaum erwähnten Frauen, weil sie für die Freilassung ihres Mannes kämpfte.

Bildrechte: MDR/Manuela Lonitz

So regt die Schau Besucherinnen und Besucher spielerisch an, darüber nachzudenken, was Gerechtigkeit und gerechtes Handeln für sie ist. Die interaktive Ausstellung ist Teil der dezentralen Landesausstellung in Sachsen-Anhalt.