Auszeichnung Dessauer Bauhaus erhält verspätete Ehrung als "Museum des Jahres 2020"

Das Bauhaus Museum in Dessau ist von Kunstkritikern als "Museum des Jahres" ausgezeichnet worden. Weitere Auszeichnungen für Ausstellungen des vergangenen Jahres wurden für "Artists and Agents – Performancekunst und Geheimdienste" an den Hartware MedienKunstVerein in Dortmund und für "Bonzo’s Dream" an das Brücke-Museum Berlin verliehen. Die Ehrungen wurden bereits zu Jahresbeginn zuerkannt. Aufgrund der pandemischen Lage kann der Preis nun erst verspätet am 4. Dezember überreicht werden.