Das Bauhaus Museum in Dessau ist von Deutschlands Kunstkritikern zum "Museum des Jahres" gewählt worden. Das Haus halte nicht nur die Erinnerung an das Bauhaus als "bedeutendste Schule für Gestaltung im 20. Jahrhundert" wach, es übertrage die Idee des Bauhauses auch "eindrucksvoll in die Gegenwart", so die deutsche Sektion des Internationalen Kunstkritikerverbands AICA (Association Internationale des Critiques d’Art) mit Sitz in Köln am Montag zu der Entscheidung. In dem Museum werden "nicht die weltbekannten Inkunabeln aus Kunst und Design, sondern die Lehr- und Lerntätigkeit in den Mittelpunkt" gestellt, stellt die Jury klar, betont werden "kreative Prozesse anstelle des Bauhaus-Mythos".