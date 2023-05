Die Anführungsstriche sind wichtig. Im Sorbischen Museum betreibt man die Selbstbetrachtung mit kritischer Distanz. Fragt in Themenbereichen wie "Glaube und Zeichen", "Alltag" oder "Sprache und Nationalbewusstsein" nach den essentiellen Zutaten der sorbisch-katholischen Identität, nach Veränderungen und Konstanten. "Čej' da sy?" – das sei auch eine Frage an jeden selbst, so Paulik: "Wer bin ich? Bin ich noch das, was ich denke oder vorgebe? Was passiert mit uns in Zukunft? Was passiert mit unserer Jugend, wird sie zurückkommen zu ihren Wurzeln?"

Was macht die sorbische Identität aus und wie entwickelt sie sich weiter? Das ist eine der Fragen in der aktuellen Ausstellung in Bautzen. Bildrechte: Sorbisches Museum