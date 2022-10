Ausstellung "Alles ist Landschaft" – Retrospektive des sorbischen Malers Jan Buck in Bautzen

Jan Buck gilt als bedeutendster sorbischer Maler der Neuzeit. Lange Jahre hat er in der Nähe von Bautzen gelebt und auch den künstlerischen Nachwuchs der Region mitgeprägt. Erst 2019 ist er in der Nähe seines Geburtsortes Nebelschütz mit 96 Jahren gestorben. Anlässlich seines 100. Geburtstages gibt es nun eine Reihe von Ausstellungen an mehreren Orten in Deutschland und Polen. Den Anfang macht das Sorbische Museum in Bautzen. "Alles ist Landschaft - Der sorbische Maler Jan Buck" heißt die Schau.