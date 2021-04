Wie haben Sie die Entscheidung zur Rückgabe der Benin-Bronzen aufgenommen? Wie geht es Ihnen damit?

Mir geht es sehr gut damit und ich habe das Gefühl, dass gestern echt ein historischer Abend war!

Wie viele Benin-Bronzen gibt es bei Ihnen im Grassi-Museum?

Ich bin oder habe die Ehre, nicht nur die Direktorin der Völkerkunde im Grassi zu sein, sondern auch in Herrenhut und in Dresden das Museum zu leiten. Und wir haben in Sachsen die zweitgrößte Sammlung von Benin-Bronzen in Deutschland. Das ist schon eine große Aufgabe!

Bronze-Leopard aus dem früheren Königreich Benin im Museum für Völkerkunde Leipzig Bildrechte: dpa

Und das heißt? Können Sie das irgendwie beziffern?

Das heißt, dass wir tatsächlich mehrere Hunderte von Objekten haben, die allerdings nicht alle in dem Raubkontext zu verorten sind. Aber wir haben tatsächlich auch viele Objekte, die tatsächlich mit dem Raub in Verbindung gebracht werden müssen. Und da haben wir auch in den letzten Jahren sehr intensiv Provenienzrecherche betrieben und alles auch online gestellt.

Wir können jetzt loslegen, um tatsächlich 2022 auch die ersten Objekte zurückzugehen. Léontine Meijer-van Mensch

Was wird es sein, was aus ihren Häusern zurückgegeben werden wird?

[…] Das ist gerade auch das Spannende und, finde ich, auch wichtige an diesem Beschluss, dass wir gemeinsam, auch deutsche Museen und politische Vertreter, natürlich schon länger in Kontakt stehen – aber jetzt nochmal intensiver und konkreter werden mit nigerianischen Kolleginnen, um gemeinsam zu beschließen, was zurückgegeben wird. Und dass das echt etwas ist, was von der nigerianischen Seite formuliert wird und dass wir, um das auch zu machen, deutschlandweit auch erstmal eine Gesamtübersicht digital erschaffen wollen.

Kunstwerken aus dem früheren Königreich Benin in Leipzig Bildrechte: dpa

Und wie wird dann das Prozedere seien? Wer sind zum Beispiel auf nigerianischer Seite ihre Ansprechpartner?

Das weiß ich noch nicht konkret. Das ist natürlich auch spannend, da freue ich mich auch darauf. Aber meine Kolleginnen von den staatlichen ethnografischen Sammlungen sind schon seit zehn Jahren sehr intensiv involviert in der Benin-Dialogue-Group. Und diese Benin-Dialogue-Group wird auch in den nächsten Monaten, aber auch in den nächsten Jahren da eine sehr entscheidende Rolle spielen. Und da gibt es auf vor allem kollegialen Ebenen natürlich schon sehr viele und gute Kontakte, die wir noch weiter intensivieren werden. Und bestimmt werden da noch andere Personen dazukommen.



Und ja, darauf freue ich mich riesig. Weil wir damit auch so eine Art geteiltes Erbe, Multiperspektivität und ein gemeinsames Narrativ tatsächlich wirklich neu und innovativ denken können.

Das Gespräch hat Ellen Schweda für MDR KULTUR geführt.