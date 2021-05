Weltweit gibt es drei bis 5.000 Kunstobjekte aus dem einstigen Königtum Benin, das vom 7. bis zum 19. Jahrhundert auf dem Territorium des heutigen Nigeria lag. Rund 1.000 dieser inzwischen unbezahlbaren Gegenstände befinden sich in deutschen Museen. Am Ausgangspunkt ihrer Reise hierher stand eine so genannte "Strafexpedition" im Jahr 1897, bei der britische Soldaten ca. 2.400 Kulturgüter erbeuteten und das Königtum Benin zerstörten. Auf Auktionen versteigerte die englische Krone die Ware. Das British Museum und die Berliner Museumsinsel besitzen heute aus diesen Auktionen den Löwenanteil.

Über 200 Raubkunstobjekte in Sachsen

In den Völkerkundemuseen in Leipzig und Dresden sind es 246 Objekte aus Gelbmetall und geschnitztem Elfenbein, die in einem Raubkunst-Kontext stehen. Sie sind heute die Prunkstücke der Sammlung, bekannt als die Benin-Bronzen, betont Léontine Meijer-van Mensch, Direktorin der Staatlichen Ethnographischen Sammlungen Sachsen:

Léontine Meijer-van Mensch, Direktorin der Staatlichen Ethnographischen Sammlungen Sachsen. Bildrechte: MDR/Hanna Romanowsky Ich möchte nicht für meine nigerianischen Kollegen und Kolleginnen sprechen, aber natürlich ist es naheliegend, dass man gerne die Prunkstücke zurückhaben möchte, und da sind bei uns einige hervorragende Büsten, aber auch einige Leopardenfiguren. Léontine Meijer-van Mensch, Direktorin der Staatlichen Ethnographischen Sammlungen Sachsen

Die Bronzen zeugen vom Prunk am Hofe des Königtums Benin. Bekannt aus dem Leipziger Völkerkundemuseum ist etwa der Leopard, der auf einem Altar als Medizinwassergefäß diente. Reliefplatten aus Gelbmetall zeigen das höfische Leben oder Kriegsszenen, Kopfplastiken künden ehrerbietig von verstorbenen Königen. Sie gelangten auf verschlungenen Wegen in die Sammlungen des Freistaates. So erwarb das Dresdner Haus Benin-Bronzen beim britischen Ethnographica-Händler William D. Webster mit Geldern des sächsischen Mäzens Arthur Baessler. Bronze-Leopard aus dem früheren Königreich Benin im Museum für Völkerkunde Leipzig. Bildrechte: dpa

Erste Rückgaben sind 2022 geplant

Für die exquisite Dauerleihgabe von Leipzigs Lexikon-Hans-Meyer berappte der Freistaat gemeinsam mit Sponsoren erst 2002 rund 12 Millionen Euro, heißt es. Nun gehört Meyers Benin-Sammlung von rund 50 Objekten Sachsen. Die Summe für den Ankauf ist nach wie vor geheim. Nun droht Restitution. Léontine Meijer-van Mensch bleibt optimistisch:

Wichtig ist die Klärung der Eigentumsverhältnisse. Aber ich würde es schon schade finden, wenn alle Benin-Bronzen zurückgehen nach Nigeria, weil ich finde, dass es wichtig ist, dass diese wunderbaren Objekte auch in europäischen Museen zu sehen sind. Léontine Meijer-van Mensch, Direktorin der Staatlichen Ethnographischen Sammlungen Sachsen

Um erste Verhandlungen in der Eigentumsdebatte zu führen, sind zwei Mitglieder der Benin Dialogue Group und ein Mitarbeiter des Auswärtigen Amtes nach Nigeria aufgebrochen. Nun werden sie die Ergebnisse ihrer Visite den deutschen Museums-Kollegen mitteilen. Erste Rückgaben sind 2022 geplant, worüber letztlich der Sächsische Landtag abstimmen muss: Die Benin-Bronzen in Dresden und Leipzig sind Eigentum des Freistaates.

Digitalisierung der Benin-Objekte hat Priorität

Derzeit sind keinen Benin-Bronzen im Grassi Museum Leipzig zu sehen. Bildrechte: dpa Léontine Meijer-van Mensch spürt Rückenwind aus der Politik, sagt sie. Sie sieht das Thema ebenda und in der Primetime angekommen. Derzeit sind keine Benin-Bronzen in Sachsens Museen zu sehen. Auch nicht in der neuen Dauerschau, die das Leipziger Völkerkundemuseum ab Dezember zeigen will. Stattdessen setzt man auf eine Installation des nigerianischen Künstlers Emeka Ogboh.