Individuelle Schmuckstücke erinnern an die Opfer

Im heutigen Museum findet sich neben zwei angedeuteten Verbrennungsöfen eine von hinten sanft beleuchtete Wand mit Porträts der Opfer. Die Inspirationsquelle für Mareen Alburg Duncker, die hier unten beschloss, symbolisch und auch nur für ein Paar der Opfer, Gedenkschmuck anzufertigen. Die Auswahl fiel auf Opfer, über die noch genügend Material, unter anderem Krankenakten und Dokumente der Familien, einzusehen waren.

Ich finde die Idee mit den Schmuckstücken wunderbar, weil sie so ungewöhnlich ist. Schmuck bringt man nicht unbedingt mit der Gedenkstätte in Verbindung. Ute Hoffmann, Leiterin der Gedenkstätte

Mit großem emotionalen Aufwand arbeitete sie sich in die Geschichten der Menschen ein: "Ich hatte am Anfang schon gedacht, dass die Lesearbeit mich sehr einnehmen würde und das habe ich aber unterschätzt, das war sehr viel mehr und intensiver, als ich angenommen hatte", erklärt Mareen Alburg Duncker. Entstanden sind ganz individuelle Schmuckstücke, die den Gesichtern auf der Porträttafel in der Ausstellung ihre Geschichte zurückgeben. Armschmuck aus Kirschholz für Susette Freund. Bildrechte: Matthias Ritzmann

Außergewöhnliche Form von Erinnerungskultur

Gearbeitet hat die Schmuckgestalterin unter anderem für die Jüdin Susette Freund. Diese wurde, wie auch Mareen Alburg Duncker in Berlin geboren. Susette Freund kam mit einem Transport aus dem KZ Ravensbrück nach Bernburg und wurde am 12. März 1942 in der Gaskammer ermordet. Für sie ist ein Armschmuck aus Kirschholz entstanden.

Herzchenanhänger für die 21-jährige Ruth Rosa Mühlmann. Bildrechte: Matthias Ritzmann Ermordet wurde auch die behinderte Ruth Rosa Mühlmann im Alter von 21 Jahren. Über sie weiß man nur, dass sie in den Neinstedter Anstalten im Harz lebte, nachdem sie sich von einer Scharlach-Erkrankung als kleines Kind nicht erholt hatte. Sie bekommt von Mareen Alburg Duncker unter anderem einen Herzchenanhänger.

Der fünfte und letzte Gedenkschmuck bekommt posthum der halleschen Schüler Wolfgang Brühl gewidmet. Er wurde nur 14 Jahre alt. Entstanden ist ein Spielobjekt, mit dem Wolfgang sich hätte beschäftigen können. In seiner Krankenakte ist vermerkt, dass er Farben nicht sicher erkennt und auch nicht lesen und schreiben kann. Bei der Zuordnung von Geldstücken hat er Schwierigkeiten mit den Zahlen. Mareen Duncker gibt dem Jungen nun das, was ihm fehlte: Etwas, womit er sich hätte entwickeln können. Auch das ist Gedenkschmuck. Spielobjekt für den 14-jährigen Wolfgang Brühl. Bildrechte: Matthias Ritzmann

Zweite Runde des Heimatstipendiums geht zu Ende

Was im Rahmen des Heimatstipendiums alles und was noch entstanden ist, ist ab heute in der Ausstellung "IN MEMORIAM" in der Gedenkstätte zu sehen. Sicher ist, Künstlerin und Gedenkstätte bleiben in Kontakt und dieser "Gedenkschmuck" wird nicht der letzte sein. Denn die Auseinandersetzung mit diesem Kapitel der deutschen Geschichte hat gezeigt: Hier wurde bisher viel zu wenig Erinnerungsarbeit geleistet.