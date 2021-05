Ein verloren geglaubtes Meisterwerk des Bildhauers Gian Lorenzo Bernini (1598-1680) ist in der Dresdner Skulpturensammlung gefunden worden. Die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) bezeichnen den Fund in einer Mitteilung vom Freitag als eine "sensationelle Entdeckung". Es handele sich um einen lebensgroßen, naturalistischen menschlichen Totenkopf, gefertigt aus weißem Carrara-Marmor. Ab dem 28. Mai ist das Kunstwerk als Höhepunkt in der Ausstellung "Bernini, der Papst und der Tod" im Semperbau am Zwinger zu sehen. Er soll zudem ab dem 1. Juni auch in digitaler Form auf der SKD-Homepage zu betrachten sein.