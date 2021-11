"Mutiger Ritter mit magischem Pferd" Bautzener Museum zeigt Kunst geflüchteter Kinder

Die Initiatorinnen des Projektes sind die Bautzener Künstlerin Bettina Renner und vor Ort in Griechenland Sahil Kahn. Was ursprünglich als Spendensammlung anfing, ist nun ein Workshop im griechischen Lager Malakasa. Die Kinder wurden zunächst animiert, sich mit dem Tannenbaum auseinanderzusetzen - obwohl die Kinder Weihnachten als Familienfest gar nicht kennen. Die Ergebnisse waren so faszinierend, dass sich Renner entschied, das Projekt weiterzuführen. Die Ergebnisse zeigt das Museum Bautzen.