Das Bismarck-Denkmal auf dem Czorneboh in Bautzens Stadtwald soll wiederaufgebaut werden. Das hat der Bautzner Stadtrat vergangenen Mittwochabend beschlossen. Die Initiative, die 1950 zerstörte Skulptur des ehemaligen Reichskanzlers Otto von Bismarck zu rekonstruieren, geht auf den AfD-nahen Verein Bautzener Liedertafel zurück. In einem am Montag veröffentlichten offenen Brief distanziert sich das Sorbische Institut, ein in Bautzen ansässiges Forschungsinstitut, von der Entscheidung des Stadtrats.