Nachhaltige Wirkung des Festivals zeigt sich auf den zweiten Blick

Aber hat das Festival die Stadt Bitterfeld-Wolfen verändert? Hatten die 70 Produktionen mit 5.000 Besucher*innen einen messbaren Effekt auf das Kulturleben in der Region? Auf den ersten Blick: Nein. Bereits ein paar Tage nach Festivalende waren die roten Holzaufbauten des Festivalzentrums, die Schubkarrenrutschbahn und die Wimpelketten, die neonfarbenen Fahnen und die bedruckten Stoffbahnen am Balkon des Kulturpalastes verschwunden. Nur eine noch nicht abgeholte Holzbude eines Caterers erinnerte daran, dass hier wenige Tage zuvor buntes Treiben herrschte. Bitterfeld nach dem Festival ist das, was es vorher war. Das Festivalzentrum mit seinen roten Holzaufbauten am Bitterfelder Kulturpalast wurde inzwischen abgebaut. Bildrechte: OSTEN - Festival in Bitterfeld-Wolfen/Daniela Schulze

Zeitgenössische Kunst findet in Bitterfeld ein Publikum

Die Veränderung zeigt sich nicht auf dieser Oberfläche. Sie zeigt sich in vielen Gesprächen, in denen Leute bestätigen: durch die Neugier von außen auf Bitterfeld, die das Festival geweckt hat, sehen sie die eigene Stadt mit anderen Augen. Veränderung lässt sich aber auch kulturpolitisch erleben. Denn eine wichtige Wirkung des Festivals war das Aufzeigen einer Möglichkeit.

'Für zeitgenössische Kunst gibt es in Bitterfeld doch kein Publikum.' – Doch gibt es. 'Die Bitterfelder reden nicht.' – Zahlreiche Interviewprojekte und Gesprächsformate dokumentieren das Gegenteil. 'Ein Festival in Bitterfeld lässt sich nicht finanzieren.' – Nun ja, es hat stattgefunden. Ludwig Haugk, Teil der Künstlerischen Leitung.

Es gibt keine gute Ausrede mehr für das "I prefer not to": "Für zeitgenössische Kunst gibt es in Bitterfeld doch kein Publikum." – Doch gibt es. "Die Bitterfelder reden nicht." – Zahlreiche Interviewprojekte und Gesprächsformate dokumentieren das Gegenteil. "Ein Festival in Bitterfeld lässt sich nicht finanzieren." – Nun ja, es hat stattgefunden. "Hier will doch keiner hin." – Im Gegenteil, alle wollen nach Bitterfeld. Bildrechte: MDR/Falk Wenzel

Fast 30 Kulturinstitutionen beteiligt: eine Chance für die Kulturarbeit in der Region

Ein weiterer wichtiger und hoffentlich nachhaltiger Effekt des Festivals war und ist die Netzwerkarbeit in der Region. So haben sich fast 30 Kulturinstitutionen beteiligt, vom Kreismuseum Bitterfeld über das Industriedenkmal Ferropolis in Gräfenhainichen bis zur Stiftung Bauhaus Dessau. Dieses Netzwerk kann, wenn weiter daran gearbeitet wird, zu einer Basis für nachhaltige Kulturarbeit für die Region werden: Wenn kleine und große Institutionen sich ergänzen und zusammenarbeiten, kann auch bei beschränkten Mitteln und gekürzten Haushalten viel erreicht werden. Beim "Osten"-Festival in Bitterfeld hat die Künstlerin Henrike Naumann einen Workshop gegeben. Bildrechte: Dennis Wagner, MDR

Ein Festival für den verstorbenen Matthias Goßler

Dass die Region sich besser vernetzt, Kulturakteure sich zusammentun und Ressourcen bündeln, dürfte auch im Sinne des kürzlich verstorbenen Unternehmers Matthias Goßler sein. Wenige Tage vor Festivalbeginn ist er, der den Kulturpalast zu neuem Leben erwecken wollte und die treibende Kraft hinter dem Projekt gewesen ist, bei einem Unfall ums Leben gekommen. Ein Ereignis, das das Festivalteam zutiefst erschütterte und ein gelöstes Feiern, überhaupt Kunst und Unterhaltung, zunächst unmöglich zu machen schien. Die Künstlerische Leitung des "Osten"-Festivals haben Ludwig Haugk, Christine Leyerle und Aljoscha Begrich übernommen. Bildrechte: OSTEN - Festival in Bitterfeld-Wolfen

Schließlich haben sich die Künstlerische Leitung und die Künstler*innen dafür entschieden, "Osten" stattfinden zu lassen, weil Matthias Goßler eine Atmosphäre hinterlassen hat, die nach vorne und im Zweifelsfall immer für das Machen und gegen das Zaudern gerichtet war. Dass das Festival am Kulturpalast dennoch stattfinden und auch noch in vielfacher Hinsicht zu einem Erfolg werden konnte, ist also in erster Linie ein Zeichen für die nachhaltige Wirkung seines Schaffens.

Die zentrale Frage zur kulturpolitischen Entwicklung in der Region in den nächsten Monaten wird also nicht sein, ob und, wenn ja, wie das Festival "Osten" einen nachhaltigen Effekt hatte und haben wird, sondern wie an das Schaffen von Matthias Goßler angeknüpft werden kann.

"Osten"-Festival gab Impulse für die Region um Bitterfeld-Wolfen

Schwer vorstellbar, dass die freigesetzte Energie nicht aufgegriffen wird. Wenn das Festival Verstärker der Ideen von Matthias Goßler war und in zukünftigen Ausgaben sein kann, dann ist das der vielleicht wichtigste Effekt, der (hoffentlich) die Region beflügelt. "Osten" war kein Ergebnis, sondern ein Anfang, ob es nachhaltig in die Region wirkt, hängt davon ab, ob und wie die Impulse aufgenommen und weitergesponnen werden. An einer Wand im Kulturpalast konnte das Festivalpublikum seine Eindrücke von Bitterfeld-Wolfen notieren. Bildrechte: MDR/Johannes Stein