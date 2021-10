Nippel werden zensiert, Sextoys frei verkauft

Jantje Almstedt hat generell das Gefühl, dass Körper in der Öffentlichkeit selten einfach natürlich gezeigt werden. "Da gibt es, glaube ich, eine wachsende Scham auch auf Instagram und so weiter. Es ist total schwierig: Man kann gar nicht jetzt mal eine weibliche Brust mit einem Nippel zeigen. Selbst in einem künstlerischen Aufnahmen werden Nippel sofort zensiert, was irgendwie verrückt ist." Auf der anderen Seite gehe man heute ganz offen beispielsweise mit Sexualität um: Sextoys könne man in jeder Drogerie kaufen, in der Werbung wird viel nackte Haut gezeigt.

Wir sind irgendwie in so einem perfiden Zustand zwischen Offenheit und Prüderie. Jantje Almstedt, Künstlerin

Diesen Kontrast versucht sie in einer weiteren Installation darzustellen, an der sie aktuell arbeitet: "Touch Me" heißt sie. Dafür baut sie übergroße, bunte Sextoys aus Ton und kontrastiert sie mit Stoffbahnen, auf die Bilder von Hautfalten, Schweiß, oder Haaren zu sehen sind: "Um eben zusammenzubringen, diese quasi Natürlichkeit von Körper und dann aber so eine ganz starke Künstlichkeit dagegen zu setzen, in diesem absolut glatten und ja bunten leuchtenden Sextoys, die eigentlich so gar nichts Körperliches haben. Also die mehr aussehen wie Kinderspielzeug oder das neue iPhone." Jantje Almstedt formt Bodybuilder-Skulpturen für ihre Rauminstallation. Bildrechte: MDR/Sabrina Gebauer

Die Installationskünstlerin wünscht sich, "dass wir als Gesellschaft uns auch dahin entwickeln, dass wir einfach die Schönheit in jedem Körper sehen können. Einfach daran, dass sich zum Beispiel ein Mensch in einem Körper wohlfühlt und irgendwie gerne bewegt, dass wir uns alle einfach in unseren Körpern wie sie sind wohlfühlen können, keine Diskriminierung erfahren, andere Menschen wertschätzen können, ja und einfach ganz authentisch mit uns sein können."