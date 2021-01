In Sachsen sollte die Landesausstellung 2020 mit einem kräftigen "Boom" einschlagen, doch dann justierte Corona die Spielregeln neu. Die Macher haben jetzt ein Fazit vorgelegt und auch weiter in die Zukunft gedacht.

Viele Ausstellungsteile bleiben erhalten – auch digital

Ein Teil der Schau soll digital zugänglich gemacht werden und dadurch eine größere Nachhaltigkeit erreichen. So werde ein umfangreicher 360-Grad-Rundgang der Zentralausstellung vorbereitet und im Internet zur Verfügung gestellt, sagte am Freitag in einer Online-Pressekonferenz der Direktor des Deutschen Hygiene-Museums, Klaus Vogel. Ebenso soll die Präsentation "F.I.T. for future" über heutige Arbeitswelten digitalisiert werden, teilte Wirtschaftsminister Martin Dulig mit.

Eine Videoinstallation zum Annaberger Bergaltar im Audi-Bau. Bildrechte: dpa

Eine Ausstellungsverlängerung vor Ort bis in den Sommer 2021 erhalten die beiden Schauplatzausstellungen "AutoBOOM" in Zwickau sowie "MaschinenBOOM" in Chemnitz.

Ein Teil der dezentralen Ausstellungen werde sogar dauerhaft installiert, so das Industriedenkmal Tuchfabrik Gebr. Pfau Crimmitschau, das als Museum der Textilindustrie einen Dauerplatz erhalten soll. Oder die Sonderausstellung EisenbahnBoom in Chemnitz-Hilbersdorf, die für den ab März geplanten Neustart Gelder erhält und zu einem Leitmuseum Eisenbahn gestaltet werden soll.

Nur vier statt acht Monate Laufzeit

Durch die Corona-Pandemie konnte die 4. Sächsische Landesausstellung nur vom 11. Juli bis 1. November 2020, geplant war sie ursprünglich vom 25. April bis 31. Dezember. Die Laufzeit betrug damit lediglich knapp vier statt acht Monate.

Sachsens Kulturministerin Barbara Klepsch sieht dennoch einen Erfolg, schließlich haben rund 104.000 Gäste die Schau besucht – auch unter den ungewöhnlichen Bedingungen der Corona-Pandemie, die die Besuchsmöglichkeiten gravierend eingeschränkten, das teilte Klepsch am Freitag in Dresden mit.

Die Werbung war präsent, konnte aber auch nichts gegen die Coronabeschränkungen ausrichten. Bildrechte: Heike Riedel

Kurator Thomas Spring rechnete Anfang 2020 in einem Interview mit dem Evangelischen Pressdienst noch mit rund 120.000 Besuchern allein für die Zentralausstellung in Zwickau (gekommen sind 26.000) und für die gesamte Landesausstellung mit rund 250.000 Besuchern. Zu der vorherigen 3. Sächsischen Landesausstellung 2011 in Görlitz unter dem Motto "Via Regia" kamen rund 170.000 Menschen.

18 Millionen Euro investiert – 135.000 Euro Einnahmen