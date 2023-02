Wie Emmy von Egidy mit ihrer Keramik den Jugendstil prägte

So muss man sich Emmy von Egidy während Zeit in Bürgel vorstellen: eine junge Frau von 26 Jahren, Tochter eines Offiziers, die in Turnhose an der Töpfer-Drehscheibe saß und erst mal eine zentrifugale Niederlage nach der anderen einstecken musste – weshalb man ihren Aufenthalt in Bürgel durchaus auch als Übung in Demut verstehen kann. Die Ausstellung in Bürgel zeigt kunstvolle Keramiken von Emmy von Egidy. Bildrechte: Keramik-Museum Bürgel, Lolita Schultze

Natürlich geht die skulpturale Könnerschaft von Egidys späteren Arbeiten auch auf die dort gewonnene Erfahrung zurück: "Alle Vasen sind gegossen, aber das Besondere an den Stücken ist, wie amorph sie wirken, so, als wäre etwas Organisches blockhaft innerhalb des Wachstumsprozesses erstarrt", so Antje Neumann-Golle. "Man guckt fast wie durch eine bewegte Wasseroberfläche, und in der Kombination mit den farbenfrohen Glasuren – da merkt man, dass dieser Jugendstil so etwas wie ein Frühling war, der plötzlich in die Kunst einbrach." Das Keramik-Museum Bürgel zeigt Jugendstil-Werke der Künstlerin Emmy von Egidy. Bildrechte: Keramik-Museum Bürgel, Lolita Schultze

Ausstellung in Bürgel widmet sich einer der ersten Töpferinnen

An ihre Zeit in Bürgel hat sich Emmy von Egidy später in ihrer autobiographischen Erzählung "Die Töpferstadt" so erinnert:

Ich war wohl die erste Frau, die sich an die Drehscheibe setzte. Meine Erlebnisse in dieser kleinen Stadt [Bürgel], unter den Handwerkern, die meine Freunde wurden, gehörten zu den schönsten Erinnerungen meines Lebens. Emmy von Egidy

Emmy von Egidy war Bildhauerin und lernte das Töpfern bei einer Ausbildung in Bürgel. Bildrechte: Keramik-Museum Bürgel, Lolita Schultze

Besuch im Museum mit Töpferrundweg in Bürgel verbinden

Diese Geschichte lässt sich im erstklassig gestalteten Ausstellungskatalog nachlesen: die Geschichte einer Emanzipation; die Geschichte einer Keramikerin und Bildhauerin, die Fluidum und Abstraktion im Gebrauchsobjekt entdeckte.