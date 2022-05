Kontinuität, die sich in einer Vielzahl von Projekten wiederspiegelt: Ob Musik, Tanz, Theater oder Bildende Künste – es gab Programme für den Kulturaustausch mit den Ländern des östlichen Europas zu Themen wie Migration, schrumpfende Städte oder Zukunft der Arbeit. Die Projekte seien immer bundesweit und international, so die Stiftungsdirektorin.

Wir haben Themen wie Kultur im ländlichen Raum, Diversität, die Öffnung der Theater, die Einbeziehung des globalen Südens in Sammlungen in Museen – also sehr viele große Themen – so weit gebracht, dass sie eine Rolle im kulturpolitischen Raum spielen.

Tatsächlich stand zum Beispiel die Kultur im ländlichen Raum vor 20 Jahren nicht auf der kulturpolitischen Agenda. Und da wurde die Stiftung als nationale Förderinstitution sicher auch ein bisschen durch den erst so umstrittenen Standort in Halle geprägt, meint Völckers. "Dass wir in Halle gelandet sind war vor allem für uns ein Segen, weil alle die dorthin gekommen sind, von denjenigen, die schon da waren, gelernt haben, zuzuhören und sind somit zu Zuhörern geworden, zu Lernenden. Und das ist eine gute Haltung für eine Stiftung, wenn man nicht ankommt und denkt, man weiß schon ganz genau, was richtig ist. Wir fragen immer ab, was gebraucht wird."