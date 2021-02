Anita und Günter Lichtenstein Kunstmäzene aus Göpfersdorf erhalten Bundesverdienstorden

Seit mehr als einem halben Jahrhundert sammelt das Unternehmerpaar, dem die Baumärkte "Leitermann" gehören, regionale Kunst. Zu DDR-Zeiten vor allem mit dem Fokus auf Grafiken, denn die seien meist kritischer gewesen – weil weniger unter Beobachtung – als Malerei, so Günter Lichtenstein. Probleme wegen seiner Sammlung hätte er als privater Sammler aber nie gehabt, so Lichtenstein.

Dass vor allem regionale Kunstschöpfende für das Ehepaar im Fokus stehen, war zu DDR-Zeiten zunächst durch die Isolation quasi vorgegeben. Nach der Wende hätten beide überlegt, die Sammlung deutschland- und weltweit zu erweitern und auch westdeutsche Museen besucht. Anfängliche Begeisterung sei aber schnell in Langeweile über den Einheitsbrei umgeschlagen, so Günter Lichtenstein:

Durch die Isolation in der DDR sei hingegen eine einzigartige Vielfalt entstanden, die die beiden auch weiter sammeln und fördern möchten. Für ihre eigene Sammlung haben sie deshalb eine Stiftung ins Leben gerufen. Daneben engagieren sich für die Kunst in mehreren Vereinen.

Die Kunstsammler Anita und Günter Lichtenstein - auch Skulpturen gehören in ihre Sammlung Bildrechte: Katja Evers

Seit vielen Jahren etwa sind Anita und Günter Lichtenstein eng mit dem Heimatverein Göpfersdorf e.V. verbunden. Der ist Träger des Quellenhofes, ein alter Bauernhof und mittlerweile ein Kultur- und Veranstaltungsort. Seinen Aufbau hat das Ehepaar Lichtenstein mit unterstützt, in der Konzepterarbeitung, der Eintreibung von Fördermitteln und dem Betrieb selbst. Heute finden dort Oldtimertreffen, Volksfeste, Keramikwerkstätte, Kabaretts oder Kunstaustellungen statt.



Für Letztere und für die dort eingerichtete Galerie gilt Günter Lichtenstein als einer der Ansprechpartner. Obwohl die eigentlich zunächst nur eine Idee war, um Fördermittel für das Projekt einzutreiben, muss er schmunzelnd zugeben. "Das war eigentlich nicht so ernst gemeint". Mittlerweile übernimmt er die Aufgabe jedoch gerne seit vielen Jahren. Daneben ist er Gründungs- und Vorstandmitglied des Freundeskreises für das Lindenau-Museum Altenburg und engagiert sich für das Projekt Viaduktradweg.



Das ist nur eine Auswahl dessen, wofür die Lichtensteins den Bundesverdienstorden erhalten haben. Für sie ist aber vor allem wichtig, dass sie so viele Mitstreiter im Heimatverein und im Freundeskreis an ihrer Seite haben, um die Gegend gemeinsam kulturell zu bereichern.