Caspar David Friedrich wurde in Greifswald geboren. Das Leben am südlichen Zipfel der Ostsee hat sein Werk beeinflusst, wie an den Gemälden mit Schiffen und Küsten zu erkennen ist. Das Pommersche Museum ehrt den Sohn der Stadt gleich mit mehreren Ausstellungen. Zur Sammlung in Greifswald gehören sechs Gemälde beispielsweise von einer Marktszene aus Greifswald, weitere Zeichnungen und Drucke sowie Arbeitsmaterialien von Friedrich.



Die Sonderausstellung "Sehnsuchtsorte" holt bekannte Bilder nach Greifswald, wie die "Kreidefelsen" oder den "Greifswalder Hafen" und kombiniert diese mit weiteren Bildern aus dieser Zeit. So tritt die Ausstellung in den Austausch mit der Region rings um Greifswald und beleuchtet eine Seite im Schaffen von Caspar David Friedrich. Auch die Sonderausstellung "Heimatstadt" konzentriert sich auf die Umgebung und sammelt Ansichten von Zeitgenossen und Bilder von Greifswald wie die "Wiesen bei Greifswald".



Das Jubiläumsjahr wird in Greifswald durch zahlreiche Sonderveranstaltungen begleitet.

Bildrechte: IMAGO / agefotostock