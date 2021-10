In Holunderfarben taucht die untergehende Sonne die Berge, die höheren umgibt ein blauer Dunst, zartgelb leuchtet der Himmel und zwischen den Gebirgskämmen steigt der Nebel auf. Menschenleere Landschaften wie diese empfangen die Besucherinnen und Besucher im ersten Raum der Leipziger Caspar-David-Friedrich-Schau, den Kurator Jan Nicolaisen mit romantischem Graublau hat streichen lassen. Blau als Farbe der Romantik wird dem Publikum, in verschiedensten Nuancen, in dieser opulenten Schau öfter begegnen.

Von Kunstkritikern zunächst verhöhnt

Caspar David Friedrich machte sich malerisch um den Nebel besonders verdient, der bei ihm menschenleer daherkommt oder mit einsamen Wanderern. Hermann Hesse sollte später dichten: "Seltsam, im Nebel zu wandern, Leben ist Einsamsein. Kein Mensch kennt den andern. Jeder ist allein." – Was sich uns heute als romantisches Lebensgefühl vermittelt, mussten sich Friedrichs Zeitgenossen, so auch die Kunstkritik, erst erarbeiten. Friedrich habe "blinde Anhänger", höhnte etwa der Kunsthistoriker Ludwig Schorn 1820, die auch Landschaften aus dichtestem Nebel verteidigten, weil man "sich doch sehr viel dabei denken" könne.

Caspar David Friedrich, Felsenriff am Meeresstrand, um 1824 Bildrechte: CC BY-SA 4.0 Städel Museum, Frankfurt am Main

Diese Spöttelei scheint aus heutiger Sicht visionär, macht sie doch genau das aus, was wir an Caspar David Friedrichs Malerei schätzen, betont Jan Nicolaisen, Kurator der Ausstellung: "Er hat mit der klassischen Auffassung des Bildes gebrochen. Und die Komposition, die Bilder sehr streng mit Vertikalen und Horizontalen aufzubauen und dadurch vom Natureindruck zu abstrahieren. Diese Zweidimensionalität, in die Friedrich die Bilder auch hineingedrängt hat, erzeugte eine Abstraktion, die den Kunstsinn vieler Zeitgenossen überschritten hat, die aber der Grund ist, warum Maler des 21. Jahrhunderts wie Marc Rothko oder Piet Mondrian und andere sich auf Friedrich bezogen."

Sonderausstellung zeigt Werke von Carus, Richter, Dahl und Achenbach

Um Caspar David Friedrichs wegweisende Sonderstellung in der Malerei zu verdeutlichen, bettet die Schau 60 seiner Werke – teils bedeutende Leihgaben – in den Kontext seiner malenden Zeitgenossen, mit noch einmal so vielen Bildern: romantische Landschaftsmaler, die ebenfalls faszinierende Leinwände hervorgebracht haben, nur mit traditionellerem Duktus: darunter Dresdner wie Carus, Richter und Dahl, aber auch Maler der Düsseldorfer Romantik wie die Achenbachs oder Carl Friedrich Lessing.

Andreas Achenbach, Seesturm an der norwegischen Küste, 1837 Bildrechte: Staatliche Kunsthalle Karlsruhe

Um die verschiedenen Mal-Auffassungen zu verdeutlichen, hängt die Schau die Landschaften, Feuilletondebatten gleich, kontrastierend. Etwa gegenüber einem großformatigen, theatralischen Schiffsuntergang von Andreas Achenbach – ein nur rund 20 mal 30 Zentimeter großes, von blauem Dunst umflortes, Felsenriff von Friedrich, an einer Meeresküste – weniger Landschaft als Psychogram einer suchenden Seele, sagt Jan Nicolaisen:

"David d'Angers, der französische Bildhauer, hat ja gesagt, dass Friedrich die Tragödie in der Landschaft erkannt hat, aber es ist eine stille Tragödie. Es ist eine Tragödie, die sich eher in Abwesenheiten von Lärm und in der Abwesenheit von leicht erreichbaren Glaubensgewissheiten manifestiert, die in der Dunkelheit besteht, in der sich der Mensch befindet und in der nicht so leicht zur Erkenntnis zu gelangen ist."

Caspar David Friedrich, Seestück bei Mondschein, um 1827/28 Bildrechte: Maximilian Speck von Sternburg, Stiftung im MdbK

Friedrichs Malerei geriet für Jahrzehnte in Vergessenheit

Für die Metaphysik in Friedrichs entleerten Bildern hatte leider auch ein Großteil der schreibenden Zunft zunächst kein Auge, die jedoch den Geschmack des Publikums beeinflusste. So wurde Friedrichs Malerei durch die der Düsseldorfer Schule verdrängt und geriet nach seinem Tod für mehrere Jahrzehnte in Vergessenheit. Der alte Goethe übrigens hatte daran eine nicht unwesentliche Aktie, dem Friedrichs Malerei zu düster erschien, was er publikumswirksam unters Volks brachte, erklärt Nicolaisen: "Friedrich ist ein früher Ausstellungskünstler, der in Ausstellungen gefeiert oder geschmäht wird und der das Auf und Ab der Kunstkritik wie vielleicht kein anderer erfahren hat, weil kein anderer so polarisiert."

Mit dem Pinsel gegen Napoleon

Und so verhandelt die Schau neben den wunderbaren Bildern von Caspar David Friedrich und seinen malenden Zeitgenossen ein Lehrstück über den Zeitgeist sowie Feuilleton-Debatten. Zumal Friedrich bei seinen kritisierten Auffassungen blieb und als glühender Patriot zudem auf politischem Feld austeilte, mit dem Pinsel gegen Napoleon, wodurch er sich ebenfalls nicht nur Freunde machte.

Caspar David Friedrich, Lebensstufen, um 1834 Bildrechte: MdbK/InGestalt/Michael Ehritt