Wer öfter in und um Dresden unterwegs ist, dem werden die Gemälde von Caspar David Friedrich nicht selten vertraut vorkommen. Für mehrere Jahre hatte der Maler seinen Lebensmittelpunkt in Dresden und war unter anderem im nahen Elbsandsteingebirge unterwegs. Die Landschaft wurde so auch häufig zum zentralen Motiv für Friedrich. Mehr als 100 Werke sind sozusagen in der Stadt geblieben und gehören heute den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden.



Zahlreiche Skizzen und Zeichnungen von Felsformationen, Ruinen und Baumgruppen sind im Kupferstich-Kabinett zu sehen. In der Galerie Neue Meister hängen größere Gemälde Friedrichs, die auch von der charakteristischen Farbigkeit und Melancholie geprägt sind. Darunter befinden sich unter anderem "Das große Gehege", das "Hünengrab im Schnee", "Zwei Männer in Betrachtung des Mondes" oder "Schiffe im Hafen am Abend".