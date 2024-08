Caspar David Friedrich liebte Metaphern. Die wichtigste ist der Mond, der in vielen seiner Bilder auftaucht. In "Zwei Männer in Betrachtung des Mondes" ist der Himmelskörper zentral, gerahmt von Dunkelheit. Hell leuchtend und zunehmend steht er für die Hoffnung in der ansonsten sehr düsteren Landschaft. Vergänglichkeit, Tod und Jenseits – all das sind wiederkehrende Themen in Caspar David Friedrichs Werk, mit denen er die Epoche der Romantik prägte.