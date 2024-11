7) Caspar David Friedrichs Hass auf Napoleon

Nach dem Sieg Napoleons 1806 bei Jena-Auerstedt, lebte Friedrich in Sachsen, einem mit Frankreich verbündeten Land. Der Maler verachtete Zeit seines Lebens den französischen Feldherren. Er war Anhänger der nationalen Befreiungsbewegung, auf der Suche nach einem geeinten Deutschland. Den "Franzosenhass" teilte er mit Heinrich von Kleist, Ernst Moritz Arndt und Theodor Körner.

8) Zur Hochzeit vom Altar ins Atelier geflohen

Erst mit 40 Jahren heiratete Caspar David Friedrich die 19 Jahre jüngere Caroline Bommer, Tochter des Blaufärbers Christoph Bommer, in der Kreuzkirche in Dresden. Die Trauung fand früh um 6 Uhr statt, anschließend ging der Maler zum Schaffen in sein Atelier.

Bildrechte: imago images / Marco Stepniak

Sie hatten drei Kinder: die Töchter Emma Johanna und Agnes Adelheit sowie Sohn Gustav Adolf. Das Wohnhaus befand sich an der Elbe 33 in der Pirnaischen Vorstadt in Dresden. Es wurde 1945 zerstört. In diesem Jahr soll dort eine Stele aufgestellt werden, die an den Wohnort erinnert.

9) Nach dem Tod (zunächst) in Vergessenheit geraten