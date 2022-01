Von der Belle Époque bis in die 60er-Jahre Chemnitzer Kunstsammlung zeigt Plakatkunst: "Achtung Werbung!"

Das alte Werbeprinzip "Sex sells" ist offenbar schon sehr alt. 1891 war es, als der französische Grafiker und Drucker Jules Chéret eine junge Frau mit verführerischem Dekolleté ins schummrige Licht einer roten Lampe zauberte. Als Blickfang für die eigentliche Botschaft dieses Werbeplakats, Sicherheits-Petroleum der Marke Saxoléine zu kaufen – am besten gleich in der Fünfliterbüchse. Die Kunstsammlung Chemnitz stellt nun verschiedene Plakate von der Belle Époque bis in die 60er-Jahre aus.