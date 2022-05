Das Bauwerk ist eng verknüpft mit dem Wirken von Kurfürst August. Das war tatsächlich vielfältig: "Der Kurfürst August war nicht auf Konflikte und Krieg aus. Er hat in religionspolitischen Sachen ein gutes Geschick an den Tag gesetzt", beginnt Claudia Glashauser, Museumleiterin und Kuratorin der neuen Ausstellung, die Aufzählung seiner Interessen. "Er hat selber vermessen. Er hat sich in der Architektur, in der Geometrie in der Mathematik ausgekannt." Auch seine Frau, Kurfürstin Anna von Sachsen, beschäftigte sich auf vielen Feldern: "Landwirtschaft war ein ganz großes Thema, wo auch sie mit dabei war. Sie hat auch viel mit Arznei und Medikamenten gemacht und sie haben sich um ihr Volk gekümmert – also absolute Allround-Talente."