Zwischen Bier und Bundestag

Emeka Ogboh mit einem Foto aus der Serie "Sufferhead Original" Bildrechte: Emeka Ogboh Konzeptkünstler Emeka Ogboh lebt in Lagos/Nigeria und Berlin. In einer Fotoserie, die mit afrikanischen Stereotypen spielt, inszenierte er im Casino von Baden-Baden vier nigerianische Landsleute in Biertrinkerpose – und mit einem eigens gebrauten "afrikanisch" schmeckenden und folglich dunklen Bier.



Mehrfarbig leuchtet die Lichtinstallation von Silke Wagner, sie trägt den Schriftzug "Die Deutsche Bevölkerung" und erinnert damit zunächst an den Schriftzug auf dem Reichstag "Dem deutschen Volke", wie Anja Richter erklärt. Gleichzeitig nehme sie aber auch Bezug auf die dort entstandene Arbeit von Hans Haacke mit dem Titel "Der Bevölkerung". "Volk" oder "Bevölkerung" mache sehr wohl einen Unterschied, sagt Richter: "'Bevölkerung' schließt ja alle ein, die in einem Land leben."

Migrantischer Blick auf Deutschland

Schwarz-Weiß-Zeichnung von Bussaraporn Thongchai: My Son born in Germany, 2017 Bildrechte: Bussaraporn Thongchai Nicht Schwarz-Rot-Gold, sondern grün, blau und rosa strahlen die Lichtreflexe von Silke Wagners Arbeit nun im Museum Gunzenhauser in Chemnitz – auch auf die drei großformatigen Schwarz-Weiß-Zeichnungen von Bussaraporn Thongchai. Für Anja Richter "eine absolute Lieblingsentdeckung". Die thailändische Künstlerin lebt in Berlin, ihre Zeichnungen sind dort in einem Frauenhaus entstanden. "In diesem Frauenhaus wurden vor allem Migrantinnen betreut, die aus Afrika und Südostasien stammen, und teilweise sehr schwierige Vorgeschichten von Prostitution oder Verfolgung mitbrachten. Und diese Geschichten hat Bussaraporn Thongchai in dennoch wunderschönen Zeichnungen wiedergegeben." Insgesamt drei Arbeiten hat Anja Richter ausgewählt und extra zwei aus dem Depot in Berlin kommen lassen: "Weil mir eine nicht gereicht hat."



Es sei unheimlich schwierig gewesen, aus der Vielzahl herausragender Arbeiten eine Auswahl zu treffen, sagt die Kuratorin. Spannend sei dabei nicht nur der migrantische Blick auf Deutschland gewesen, sondern auch die Materialität, zahlreiche Arbeiten basierten auf Textilien.

Der Fokus der Auswahl im Museum Gunzenhauser liegt zwar nicht auf junger Kunst, dennoch lassen sich da einige Entdeckungen, neben Bussaraporn Thongchai beispielsweise mit Pauline Stopp, 1989 in Zschopau geboren, studierte sie Textil in Schneeberg, heute lebt und arbeitet sie in Greifswald. In der Sammlung finden sich vor allem namhafte, aber auch bereits vergessene Kunstschaffende wie die Beuys-Schülerin Irena König: "Wir zeigen hier den Macht-Peter, eine wunderbare Arbeit zum Thema Macht und Gewalt" erläuert Kuratorin Anja Richter.

Eine der textilen Arbeiten: Camilla Steinums Wandobjekt "Turn Elsewhere", 2017 Bildrechte: Camilla Steinum, Galerie Soy Capitàn, Berlin

Eigentlich warten die Sammlungsobjekte zeitgenössischer Kunst der Bundesrepublik im Berliner Depot darauf, von kunstsinnigen Ministerialbeamten, Mitarbeitenden oder Museen ausgeliehen zu werden. Das wunderschöne ornamentreiche Textilbild von Nevin Aladağ, 2017 angekauft, war aber leider nicht für Gunzenhauser in Chemnitz ausleihbar, bedauert Anja Richter. Das hängt wohl – vermutet sie – im Büro von Annalena Baerbock. "Und das verstehe ich natürlich, dass sie das schöne Bild nicht rausrücken wollte."