Am Brücke-Manifest in Form einer überdimensionalen Vergrößerung des ursprünglichen Holzschnitts kommt man in der Schau jedenfalls nicht vorbei. Auf der Rückseite dieser meterhohen Stellwand werden wiederum Auszüge aus dem Künstleralmanach "Der Blaue Reiter" von 1912 gezeigt, dem die Gruppe in München ihren Namen verdankt.

Die Farbe ist ein verbindendes Element der beiden Vereinigungen und so spielt dann auch die Inszenierung der Kunstwerke in den Ausstellungssälen mit Farbe eine wichtige Rolle. Einzelne Wände in kräftigem Blau, dunklem Grün und leuchtendem Rot kontrastieren die farbintensiven Gemälde so, dass sich damit ihr expressiver Ausdruck noch verstärkt. Ein intensives Erlebnis, was die Ausstellung in den Kunstsammlungen Chemnitz aber ohnehin ist, mit all diesen herausragenden Meisterwerken der Moderne.